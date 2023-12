Roeselare moest een mentale opdoffer van afgelopen week van zich zien af te spelen. Het verloor in de Champions League thuis van het Griekse Olympiakos Piraeus, een tegenstander waartegen het puntenwinst mogelijk zag vooraf.

Veel tijd om te bekomen kreeg Knack niet, want vier dagen later kwam Aalst al langs voor de return in de halve finale van de beker. Roeselare had de heenwedstrijd met 0-3 gewonnen en startte ook stevig: 25-18. Maar Aalst kon in set twee wel een vuist maken en bracht de bordjes in evenwicht: 18-25.

Roeselare liet zich evenwel niet verder uit z'n evenwicht brengen en zette orde op zaken: met 25-19 en 25-16 kon het zich al bij al vlot plaatsen voor de bekerfinale. Daarin wachten, net als vorig jaar, de buren uit Menen. Afspraak in het Sportpaleis op 10 februari om 15u30.