Voetbalclub KV Kortrijk toont nieuw oefencomplex aan supporters

Supporters van KV Kortrijk zien het nieuwe oefencomplex al elke thuiswedstrijd groeien, maar nu mogen ze er ook uitzonderlijk eens rondlopen. Het is nog een ruwbouw, maar ze krijgen toch al een inkijk in wat straks de plaats is waar de spelers zich voorbereiden op de wedstrijden. Een nieuwjaarscadeautje van de club.

"Het is iets leuks om te tonen aan supporters", klonk het bij Nils Vanneste, sportief directeur van KV Kortrijk. "Al heel veel supporters die op wedstrijddagen vragen: Wanneer kunnen we er een keer in? Kunnen we eens zien wat er staat te gebeuren? Het is de ideale combo om dat op die manier te tonen."



Hoogste klasse

KV Kortrijk wil na dit seizoen graag weer naar de hoogste klasse. Daar zal deze werf nog niets aan veranderen, maar op termijn mikt de club zo toch een trapje hoger. "Het is wel zo dat als wij in gesprek zijn met spelers, infrastructuur één van de struikelblokken was voor de club. Sommige spelers laten hun keuze echt wel afhangen van 'we kunnen van club X naar club Y en die infrastructuur is meer up-to-date'. Ik denk met wat we hier nu verwezenlijken dat we dat echt counteren nu."

Ook Michiel Jonckheere, de coach van KV Kortrijk, kijkt er naar uit. "We gaan een gym hebben die tien keer zo groot is. We gaan een restaurant hebben. De faciliteiten zijn ook veel beter dan wat er nu is. Plus: alle medewerkers van Kortrijk gaan hier samenzitten, dat zal praktisch veel beter zijn." Pas in de loop van dit najaar zal het oefencomplex van KV Kortrijk af zijn.