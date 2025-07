Voor Vito Braet wordt het zijn eerste Tour de France, al reed hij vorig jaar wel al de Ronde van Spanje. Daar werd hij derde in de rit naar Santander. “Ik weet wat ik kan verwachten van drie weken koers, maar zoals je aan alles ziet: de Tour is toch nog wel iets anders”, zegt Braet. “Het hele mediagebeuren is extreem.” Toch is hij optimistisch, zeker na een sterk voorjaar waarin hij onder meer twee keer tweede werd in de Boucles de la Mayenne. “De overwinning is er nog niet, maar we gaan er alles aan doen om het deze keer wel te laten lukken.”