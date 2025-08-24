Voor Union-middenvelder Charles Vanhoutte is het zijn allereerste selectie. Ook Joaquin Seys mag zich melden bij de nationale ploeg. De Club Brugge-verdediger werd eerder al geselecteerd, maar moest toen geblesseerd afhaken. Met Seys, Brandon Mechele en Hans Vanaken levert Club Brugge meteen drie Rode Duivels af. De Ketelaere en De Cuyper droegen in het verleden eveneens het blauw-zwarte shirt.



De Rode Duivels nemen het donderdag 4 september in Vaduz op tegen Liechtenstein en speelt drie dagen later in Anderlecht tegen Kazachstan.