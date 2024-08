Muslic stuurde in vergelijking met vorige week zeven nieuwe spelers de wei in. De bezoekers, die niets meer te verliezen hadden, klommen op het kwartier op voorsprong in Jan Breydel. Kapitein Alan Uryga (15.) verlengde een corner overhoeks met het hoofd in doel. Wisla begon echt te hopen toen Tamas Kiss (18.) enkele minuten later op de counter de verdubbeling van de voorsprong tegen de netten trapte. Op het halfuur voorkwam Warleson zowaar de 0-3 met zijn voet.