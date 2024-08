Cercle moest in de Europa League het hoofd buigen voor Molde. Dan is de play-off-fase van de Conference League toch meteen een stuk haalbaarder. Wisla was vroeger een grootheid in het Poolse voetbal maar zit toch diep vast in de tweede klasse nu.

Dat bleek al meteen. Na negen minuten krulde Alan Minda de 0-1 binnen in de verste hoek. Twee minuten later verdubbelde kapitein Somers de score al.

Nog voor de rust maakte Ravych er 0-3 van, in de herneming op een hoekschop.

Het varkentje snel wassen, dat was de opdracht ook na de pauze want Denken knalde de 0-4 hoog in doel en toen Ouattara in minuut 56 al de forfaitscore vastlegde kon Muslic beginnen wisselen en enkele spelers rust geven.

Die zagen van op de bank hoe Olaigbe de 0-6 nog scoorde. Angel Rodado mocht nog de eerredder tegenprikken: 1-6. Cercle Brugge mag zonder ongelukken dik drie miljoen op de bankrekening bijschrijven voor de kwalificatie in de Conference League. Komende donderdag nog de verplichte return afwerken en dan uitkijken naar de loting voor de groepsfase, op vrijdag 30 augustus.