De negen supporters zaten samen in een busje ter hoogte van het Brugse station. In hun busje hadden ze pyrotechnisch materiaal en bivakmutsen bij. Beide zaken zijn verboden in het stadion, waarop de politie de supporters uit voorzorg heeft aangehouden. Wisla Krakow moet vanavond een 1-6 achterstand ophalen tegen Cercle Brugge om zich te plaatsen voor de poulefase in de Conference League. Er zijn zo'n 800 tickets verkocht voor het uitvak in Jan Breydel.