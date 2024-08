Aanstaande donderdag speelt Cercle Brugge tegen het Poolse Wisla Krakow, in de knock-outfase van de UEFA Conference League. Het bezoekersvak is volledig uitverkocht en de stad Brugge verwacht zo'n 1.500 Poolse supporters. "Net zoals bij vorige Europese wedstrijden vragen we handelaars in de binnenstad om extra waakzaam te zijn", zegt burgemeester Dirk De fauw.