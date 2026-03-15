Kim­mer Cop­pe­jans uit Oos­ten­de gaat naar de twee­de ronde

Kimmer Coppejans

Kimmer Coppejans uit Oostende heeft zich dinsdag geplaatst voor de tweede ronde van het Challengertoernooi in het Spaanse Murcia. De 32-jarige Oostendenaar, al jaren wonend in Limburg, versloeg in zijn eerste ronde het Deense vijfde reekshoofd Elmer Moller in twee sets (6-4 en 6-1).

In de tweede ronde (achtste finales) neemt Coppejans het op tegen de winnaar van het duel tussen de Rus Ivan Gakhov en de Duitse kwalificatiespeler Christoph Negritu. Zij werken later op de dag hun eerste ronde af.

Later dinsdag speelt ook Gilles-Arnaud Bailly  zijn eerste wedstrijd in het enkelspel. De twintigjarige Limburger treft de Georgische 'lucky loser' Saba Purtseladze. In het dubbelspel verloor Bailly maandag, aan de zijde van de Duitser Justin Engel, zijn eerste ronde in twee sets (6-0 en 6-4) van de Libanees Benjamin Hassan en de Oostenrijker Sebastian Ofner. Coppejans en Bailly zijn de enige twee Belgen op de hoofdtabel in Murcia.

Belga
