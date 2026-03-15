In de tweede ronde (achtste finales) neemt Coppejans het op tegen de winnaar van het duel tussen de Rus Ivan Gakhov en de Duitse kwalificatiespeler Christoph Negritu. Zij werken later op de dag hun eerste ronde af.

Later dinsdag speelt ook Gilles-Arnaud Bailly zijn eerste wedstrijd in het enkelspel. De twintigjarige Limburger treft de Georgische 'lucky loser' Saba Purtseladze. In het dubbelspel verloor Bailly maandag, aan de zijde van de Duitser Justin Engel, zijn eerste ronde in twee sets (6-0 en 6-4) van de Libanees Benjamin Hassan en de Oostenrijker Sebastian Ofner. Coppejans en Bailly zijn de enige twee Belgen op de hoofdtabel in Murcia.