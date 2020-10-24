De toon werd meteen gezet door Niels Vandeputte. De renner van Alpecin-Deceuninck schoot als een pijl uit de startblokken en sleurde het peloton mee aan een moordend tempo: bijna 30 km/u in de eerste ronde.

Vanthourenhout probeerde al vroeg de koers open te breken in de zandstrook, maar even later was het Joris Nieuwenhuys die de forcing voerde. De Nederlander pakte enkele seconden en kon zijn voorsprong ronde na ronde uitbouwen, maar het West-Vlaamse duo Vanthourenhout–Wyseure gaf zich niet gewonnen en sloot samen met Vandeputte, Niels Vandenbosch en Toon Aerts opnieuw aan.