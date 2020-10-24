Michael Vanthourenhout heeft de openingsmanche in de Superprestige op zijn naam geschreven. De voormalige Europese kampioen haalde het in de eerste klassementscross van het seizoen in de sprint voor de Nederlander Joris Nieuwenhuis, Niels Vandeputte werd derde.
De toon werd meteen gezet door Niels Vandeputte. De renner van Alpecin-Deceuninck schoot als een pijl uit de startblokken en sleurde het peloton mee aan een moordend tempo: bijna 30 km/u in de eerste ronde.
Vanthourenhout probeerde al vroeg de koers open te breken in de zandstrook, maar even later was het Joris Nieuwenhuys die de forcing voerde. De Nederlander pakte enkele seconden en kon zijn voorsprong ronde na ronde uitbouwen, maar het West-Vlaamse duo Vanthourenhout–Wyseure gaf zich niet gewonnen en sloot samen met Vandeputte, Niels Vandenbosch en Toon Aerts opnieuw aan.
Beslissing in de slotronde
In de voorlaatste ronde nam Kevin Kuhn de leiding over en dunde de kopgroep verder uit. Alleen Vanthourenhout, Nieuwenhuys en Aerts bleven over. De laatste zandstrook werd beslissend: Nieuwenhuys dook eerst in, maar Vanthourenhout pakte de binnenbocht op de helling en nam de koppositie. In de laatste bocht ging Aerts onderuit, waardoor de strijd om de overwinning tussen twee man ging.
Vanthourenhout hield stand tegen de sterke Nieuwenhuys en won met een half wiel verschil. Daarmee pakt hij de eerste grote overwinning van het veldritseizoen en mag hij de leidersplaats in de Superprestige dragen. Nieuwenhuys werd tweede, Aerts vervolledigde het podium. Wyseure eindigde als vijfde.
Voor de 31-jarige Vanthourenhout is het zijn eerste zege in Ruddervoorde. De West-Vlaming werd dit seizoen al derde in de Berencross in Meulebeke en afgelopen donderdag tweede in de Kermiscross in Ardooie. Op de erelijst in Ruddervoorde volgt hij Joran Wyseure op.