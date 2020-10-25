Reacties Superprestige Ruddervoorde: “Ik wist dat ik als eerste of tweede uit de zandbak moest komen om kans te maken.”
Michael Vanthourenhout wint voor het eerst in Ruddervoorde. Zo blijft de Superprestige in Ruddervoorde in West-Vlaamse handen na vier jaar Eli Iserbyt en vorig jaar Joran Wyseure. Die moest dit jaar tevreden zijn met plaats vijf. Gerben Kuypers heeft nog een weg te gaan. Bekijk de reacties.
Stefaan Vanpoucke
Bart Coopman