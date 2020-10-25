Michael Vanthourenhout wint voor het eerst in Ruddervoorde. Zo blijft de Superprestige in Ruddervoorde in West-Vlaamse handen na vier jaar Eli Iserbyt en vorig jaar Joran Wyseure. Die moest dit jaar tevreden zijn met plaats vijf. Gerben Kuypers heeft nog een weg te gaan. Bekijk de reacties.