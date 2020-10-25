15°C
Oostkamp

Reac­ties Super­pres­ti­ge Rud­der­voor­de: Ik wist dat ik als eer­ste of twee­de uit de zand­bak moest komen om kans te maken.”

Michael Vanthourenhout wint voor het eerst in Ruddervoorde. Zo blijft de Superprestige in Ruddervoorde in West-Vlaamse handen na vier jaar Eli Iserbyt en vorig jaar Joran Wyseure. Die moest dit jaar tevreden zijn met plaats vijf. Gerben Kuypers heeft nog een weg te gaan. Bekijk de reacties.

Stefaan Vanpoucke
Bart Coopman

bart.coopman@focus-wtv.be

Bart Coopman
Superprestige Ruddervoorde

MTB Night Ride Kortemark
600 mountainbikers rijden 's nachts door kerk en gebouwen in Kortemark
Emma Meesseman Pepe Willy 2
Emma Meesseman moet afscheid nemen van haar pepe Willy
Kermiscross Ardooie heren
Toon Aerts wint kermiscross in Ardooie na spannende sprint

