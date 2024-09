Tijdens de kwalificaties op zaterdag crashte Vanluchene, en zijn Brabantse co-piloot Glenn Janssens liep daarbij enkele gebroken ribben op. Maar toch kwam Janssens zondag aan de start van de Grote Prijs. Maar de pech was nog niet voorbij, want bij een aanrijding tijdens de eerste manche brak Vanluchene zijn linkerpink. Het Belgische duo kon niet op volle kracht rijden en kwam nooit in aanmerking voor de overwinning in Duitsland. De zege ging naar de Engelsen Wilkinson en Millard.

Tempo rijden en proberen de schade te beperken tegenover de achtervolgers in het WK was de boodschap, en dat lukte aardig. Vanluchene en Janssens eindigden als vierde, en moesten negen WK-punten prijsgeven op hun dichtste achtervolgers, de Letse broers Daniels en Bruno Lielbardis.

Komend weekend vindt de WK-finale plaats in het Italiaanse La Colla. Vanluchene en Janssens leiden nog steeds het WK en tellen 31 punten voorsprong op de Letten. Er zijn in Italië nog 55 punten te verdienen.

Als Vanluchene erin slaagt om volgende zondag wereldkampioen te worden, zorgt hij voor een unicum in de Belgische motorcrossgeschiedenis. Nooit eerder slaagde een Belgische rijder er in om drie keer wereldkampioen te worden in de discipline zijspancross. En nooit eerder lukte het een Belgische rijder om wereldkampioen te worden, samen met een Belgische co-piloot.