Begin oktober volgde dan een operatie aan de pink, waarbij de artsen drie pinnen in zijn vinger plaatsten. Na twee weken mocht de pink uit het gips en zag de dokter meteen dat er een infectie op de vinger zat: een bacterie had zijn bot aangetast. Daarop is beslist om een stukje van de pink te amputeren.

Voor Vanluchene wordt het ongetwijfeld wennen bij het besturen van zijn motor.