Marvin Vanluchene en Ben van den Bogaart uit Oostrozebeke hebben een dubbelslag geslagen. Want door de overwinning in de GP van België -hun vierde van het seizoen- pakken ze ook de leidersplaats in het WK.

Vanluchene en van den Bogaart kwamen in de eerste reeks als tweede uit de start, maar konden al snel de leiding overnemen. Daarna controleerden ze en konden ze de reeks winnend afsluiten. Ze hebben de eerste reeks bewust gecontroleerd afgewerkt om het materiaal zoveel mogelijk te sparen na motorproblemen ’s ochtends.