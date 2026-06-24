23°C
Aanmelden
Sport
Oostrozebeke

Winst en lei­ders­plaats voor Mar­vin Van­lu­che­ne en Ben van den Bogaart

Foto vanluchene 3

Marvin Vanluchene en Ben van den Bogaart uit Oostrozebeke hebben een dubbelslag geslagen. Want door de overwinning in de GP van België -hun vierde van het seizoen- pakken ze ook de leidersplaats in het WK. 

Vanluchene en van den Bogaart kwamen in de eerste reeks als tweede uit de start, maar konden al snel de leiding overnemen. Daarna controleerden ze en konden ze de reeks winnend afsluiten. Ze hebben de eerste reeks bewust gecontroleerd afgewerkt om het materiaal zoveel mogelijk te sparen na motorproblemen ’s ochtends.

Foto vanluchene 1

In de tweede reeks namen Vanluchene en van den Bogaart opnieuw de kopstart en reden ze van start tot finish aan de leiding. Het leverde hen de overwinning op in de bakoven van Lommel, en ook de rode plaat als nieuwe leiders in de tussenstand van het WK.

Vanluchene en van den Bogaart hebben 25 punten voorsprong op de broers Prunier. Er zijn nog 5 manches te gaan. De volgende wedstrijd is de GP van Duitsland op 17 juli. 

Het is hoe dan ook het laatste seizoen voor Vanluchene, die met een vierde wereldtitel de kers op z’n carrière kan zetten. Samen met van den Bogaart pakte hij al eens de WK-titel in 2018.

Redactie
Marvin Vanluchene zijspancross Ben van den Bogaart

Meest gelezen

Rally Ieper
Nieuws

Politiezone Arro waarschuwt rallyfans in Ieper na gevaarlijke situatie: “Schuil niet in verboden zones”
Whats App Image 2026 06 28 at 14 05 36
Sport

Matthieu Bonne breekt historisch wereldrecord in Brugge en zwemt 364,40 kilometer
Jasper Dejaegher ruddervoorde koers
Sport

Organisatie van Ruddervoorde Koers neemt maatregelen tegen hitte

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Gianni Vermeersch BK Wielrennen 2026

Gianni Vermeersch reed naar 7de plaats op BK wielrennen... met gebroken rib
Club2

Landskampioen Club Brugge start voorbereiding voor nieuw seizoen zonder WK-gangers
Lopen - lopers

Nacht van Vlaanderen betaalt 80 procent van inschrijvingsgeld terug na afgelasting
Feestbossuyt2000

Warme thuiskomst voor kersvers Belgisch kampioene Shari Bossuyt in Bissegem
Hockey Pro League : Red Panthers verliezen opnieuw van Nederland en eindigen als derde

Hockey Pro League : Red Panthers verliezen opnieuw van Nederland en eindigen als derde
Michael Obasuyi

Diamond League Parijs : Michael Obasuyi (26) verbetert nogmaals Belgisch record op 110 meter horden
23°C
Aanmelden