Winst en leidersplaats voor Marvin Vanluchene en Ben van den Bogaart
Marvin Vanluchene en Ben van den Bogaart uit Oostrozebeke hebben een dubbelslag geslagen. Want door de overwinning in de GP van België -hun vierde van het seizoen- pakken ze ook de leidersplaats in het WK.
Vanluchene en van den Bogaart kwamen in de eerste reeks als tweede uit de start, maar konden al snel de leiding overnemen. Daarna controleerden ze en konden ze de reeks winnend afsluiten. Ze hebben de eerste reeks bewust gecontroleerd afgewerkt om het materiaal zoveel mogelijk te sparen na motorproblemen ’s ochtends.
In de tweede reeks namen Vanluchene en van den Bogaart opnieuw de kopstart en reden ze van start tot finish aan de leiding. Het leverde hen de overwinning op in de bakoven van Lommel, en ook de rode plaat als nieuwe leiders in de tussenstand van het WK.
Vanluchene en van den Bogaart hebben 25 punten voorsprong op de broers Prunier. Er zijn nog 5 manches te gaan. De volgende wedstrijd is de GP van Duitsland op 17 juli.
Het is hoe dan ook het laatste seizoen voor Vanluchene, die met een vierde wereldtitel de kers op z’n carrière kan zetten. Samen met van den Bogaart pakte hij al eens de WK-titel in 2018.