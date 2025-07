Ze bedankt de club voor de kans die ze kreeg en belooft dat ze niet in een hoekje zal gaan zitten treuren. "Dat is niet wie ik ben. Ik ben een dankbaar persoon", onderstreept ze.

"Ik heb een lange weg afgelegd. Ik droomde ervan in deze competitie te spelen, op een dag gedraft te worden. Ik zal nooit vergeten dat jullie mij kozen in de draft en in mij geloofden. Als het zoveel pijn doet om opzijgeschoven te worden, dan betekent het dat dit iets heel speciaals was om deel van uit te maken, en daar ben ik eeuwig dankbaar voor."