Een droge mededeling op sociale media, meer komt er niet: "Thank you Julie Van Loo. Julie Vanloo heeft dit seizoen negen wedstrijden gespeeld, waarvan twee in de 'starting five'. Daarin heeft ze 4.6 punten, 1.9 rebounds en 4.1 assists in twintig minuten gemiddeld per match gescoord." Haar contract is ontbonden.

Vanloo twijfelde lang om de Belgian Cats te vervoegen terwijl het seizoen in de WNBA volop bezig was maar koos uiteindelijk toch voor de nationale ploeg. Dat betaalt ze nu dus cash. Op haar Instagram-account reageert ze met een heleboel gebroken hartjes en de boodschap: "Ik ben letterlijk net geland. Ik heb tijd nodig om dit te verwerken en mijn gevoelens in woorden te kunnen uitdrukken. Op dit moment kan ik dat nog niet."

Vanloo is er 32. Andere ploegen hebben nu 48 uur de tijd om haar binnen te halen. Ze liet de viering op de Grote Markt in Brussel links liggen om meteen terug in te pikken bij haar team in de States.