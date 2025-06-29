© Belga
De Nationale Trofee voor Sportverdienste 2025 gaat naar Emma Meesseman, de kapitein van de Belgian Cats, zo is donderdag bekendgemaakt tijdens een plechtigheid op het stadhuis van Brussel.
De 32-jarige Meesseman leidde de Belgische basketvrouwen afgelopen zomer naar een tweede opeenvolgende Europese titel. Na afloop werd de West-Vlaamse uitgeroepen tot Speelster van het toernooi. Op de erelijst is ze de opvolgster van wielrenster Lotte Kopecky. Opvallend: het is de eerste keer in de geschiedenis dat de prijs naar iemand uit de basketbalwereld gaat.
Volgens de jury wordt Meesseman beloond "voor haar uitzonderlijke carrière, zowel in clubverband als met de nationale ploeg. Ze werd meermaals MVP, zowel in Europa als in de USA. Ze heeft de Belgian Cats ook geleid naar twee Europese titels en met haar sterke persoonlijkheid ongetwijfeld tal van Belgische meisjes geïnspireerd om voor het basketbal te kiezen".
Tweede Europese titel op rij
Onder leiding van de Amerikaanse coach Mike Thibault veroverden de Cats in juni een tweede Europese titel op rij, na winst in 2023. In de finale in het Griekse Piraeus versloegen ze Spanje. Meesseman schitterde dit jaar ook opnieuw in clubverband. De speelster van het Turkse Fenerbahçe werd in april voor de derde opeenvolgende keer gelauwerd als MVP van de prestigieuze Euroleague.
De Nationale Trofee voor Sportverdienste wordt sinds 1928 uitgereikt en kan door een atleet/sportploeg maar een keer worden gewonnen. De laureaat werd gekozen door een elfkoppige jury van (voormalige) sportkampioenen en sportpersoonlijkheden, bij wie ex-winnaars Ingrid Berghmans (1982), Jean-Michel Saive (1991), Joël Smets (2000), Kim Gevaert (2006, en 2007 met de aflossingsploeg) en Evi Van Acker (2012). Marc Coudron, Roger Vanmeerbeek, Eddy De Smedt, Wilfried Meert, Ann Wauters en Marc Vlaeminck vervolledigden de jury.