De 32-jarige Meesseman leidde de Belgische basketvrouwen afgelopen zomer naar een tweede opeenvolgende Europese titel. Na afloop werd de West-Vlaamse uitgeroepen tot Speelster van het toernooi. Op de erelijst is ze de opvolgster van wielrenster Lotte Kopecky. Opvallend: het is de eerste keer in de geschiedenis dat de prijs naar iemand uit de basketbalwereld gaat.

Volgens de jury wordt Meesseman beloond "voor haar uitzonderlijke carrière, zowel in clubverband als met de nationale ploeg. Ze werd meermaals MVP, zowel in Europa als in de USA. Ze heeft de Belgian Cats ook geleid naar twee Europese titels en met haar sterke persoonlijkheid ongetwijfeld tal van Belgische meisjes geïnspireerd om voor het basketbal te kiezen".