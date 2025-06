De Belgian Cats werden twee jaar geleden in de Sloveense hoofdstad Ljubljana voor het eerst Europees kampioen door Spanje te verslaan in de finale. Ze verlaten Piraeus op die manier met een vierde medaille in vijf EK-edities, na het brons in zowel 2017 als 2021 en het goud in 2023 en 2025, en zijn als kersverse Europese kampioen ook zeker van deelname aan het WK van 2026 in Berlijn (4-13 september).

Dit keer werkten de troepen van Mike Thibault hun poulefase af in het Tsjechische Brno en eindigden ze in groep C met een perfect rapport door achtereenvolgens Portugal (81-52), Montenegro (87-53) en gastland Tsjechië (72-60) te verslaan. In de kwartfinales klopten de Cats Duitsland met 83-59, in de halve eindstrijd ging Italië met 64-65 voor de bijl.