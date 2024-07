De baanwielrenster is nog maar 27 maar heeft al heel wat pistekilometers op de teller en enkele mooie resultaten. Na een aantal moeilijke jaren, onder meer door een val op de piste van Saint-Quentin-en-Yvelines, is Degrendele weer op topniveau met een 5de plaats op het WK in Glasgow en een 4de plaats op het EK in Apeldoorn.

“Er is al heel wat gebeurd de voorbije jaren. Sinds die eerste medaille bij de elite hebben we al twee WK-medailles, waaronder de titel. Er is dus heel wat ervaring, heel wat ups en downs. Maar hier staat een wijzere persoon en wijzere coureur”, vertelt Degrendele.