De turner van Gym Izegem kwam tot 14,833 punten en haalde hiermee de vooropgestelde selectienorm voor de Olympische Spelen. Cuyle wordt zo de derde mannelijke Belgische turner in Parijs, naast Luka Van den Keybus en Noah Kuavita. Beide turners plaatsten zich voor de Spelen op het WK turnen in oktober vorig jaar in Antwerpen. Naast twee nominatieve tickets bemachtigde de Belgische delegatie ook nog een quotaticket dankzij de vijftiende plaats van de mannenploeg in het teamklassement.