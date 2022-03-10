Het was voor Cuyle zijn eerste finale op WK-niveau. Vorig jaar turnde hij op de Olympische Spelen in Parijs ook de finale aan de ringen. Daarin werd hij achtste. Midden september won de 23-jarige West-Vlaming in de Franse hoofdstad de competitie aan de ringen op de World Challenge Cup-manche.

Cuyle nam in Indonesië ook deel aan de kwalificaties op de brug met gelijke leggers. Met 11.233 punten werd hij 95e en plaatste zich niet voor de finale.

Eerder op de dag werd Lisa Vaelen in Jakarta vierde in de sprongfinale bij de vrouwen. Het goud was er voor de Russische Angelina Melnikova.