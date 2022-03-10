13°C
WK tur­nen : Zeven­de plaats voor Glen Cuy­le uit Ingel­mun­ster in fina­le aan ringen

Glen cuyle gym izegem 1

Gym Izegem volgt de finale van Glen Cuyle op het WK

Glen Cuyle heeft zijn WK-finale aan de ringen afgesloten op een zevende plaats. Hij kwam tot 13.933 punten voor zijn oefening. In de kwalificaties zondag deed hij iets beter met een score van 14.333 punten. Ook toen was hij goed voor een zevende plek. Bij zijn gymclub in Izegem werd de wedstrijd met volle aandacht gevolgd.

Het goud in Jakarta was voor de Amerikaan Donnell Whittenburg (14.700 ptn), voor de Turk Adem Asil (14.586 ptn), de wereldkampioen van 2022, en de Chinees Xingyu Lan (14.500 ptn).

Eerste WK-finale voor Glen Cuyle

Het was voor Cuyle zijn eerste finale op WK-niveau. Vorig jaar turnde hij op de Olympische Spelen in Parijs ook de finale aan de ringen. Daarin werd hij achtste. Midden september won de 23-jarige West-Vlaming in de Franse hoofdstad de competitie aan de ringen op de World Challenge Cup-manche.

Cuyle nam in Indonesië ook deel aan de kwalificaties op de brug met gelijke leggers. Met 11.233 punten werd hij 95e en plaatste zich niet voor de finale.

Eerder op de dag werd Lisa Vaelen in Jakarta vierde in de sprongfinale bij de vrouwen. Het goud was er voor de Russische Angelina Melnikova.

Glen cuyle belga

© Belga

Belga
Gymnastiek

