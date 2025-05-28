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De 22ste editie van de Triatlon door Brugge heeft opnieuw heel wat sporters en supporters naar de Brugse binnenstad gelokt. Zo’n 2.000 deelnemers verschenen aan de start van de kwarttriatlon. Bij de mannen ging de overwinning naar Sander Heemeryck uit Vilvoorde. Bij de vrouwen was Marie Luyckx voor het tweede jaar op rij de sterkste.
Bij de mannen kwam topfavoriet Tom Vander Hoogerstraeten na één kilometer zwemmen in de Brugse Reitjes als eerste uit het water. Zijn wedstrijd viel echter in duigen door een lekke band tijdens het fietsonderdeel van 45 kilometer.
Heemeryck haalt in
Sander Heemeryck begon als zesde aan de fietsproef, maar werkte snel zijn achterstand weg. Met een voorsprong van ongeveer een minuut begon hij aan de afsluitende loopproef van tien kilometer. Die gaf hij niet meer uit handen.
"Ik heb met heel veel vraagtekens aan de start gestaan", zegt Heemeryck, die eerder dit seizoen een handbreuk opliep. “Ik wist niet goed waar ik stond, op de fiets had ik nog wat schrik om te vallen. Maar volgende week de Iron Man in Frankfurt, daar hoop ik met dezelfde benen te staan.”
"Ik hoop volgende week met dezelfde benen op de Iron Man in Frankfurt te staan."
Ward Denolf zorgde voor een sterke prestatie. De 24-jarige atleet begon als vierde aan het lopen, maar schoof nog twee plaatsen op en finishte als tweede. "Een plaats in de top vijf had ik gehoopt, maar tweede worden dat is echt magnifiek", reageert Denolf. "
De derde plaats ging naar Alexis Krug uit Kalmthout. Bruggeling Camiel Vandenbussche eindigde net naast het podium op de vierde plaats.
Back-to-back voor Luyckx
Bij de vrouwen was Marie Luyckx uit Bornem de sterkste. Zij nam al tijdens het zwemmen afstand van de concurrentie en hield die voorsprong vast tot aan de finish. Daarmee pakt ze voor het tweede jaar op rij de overwinning in Brugge. "Ik wist niet goed wat het lopen zou geven", vertelt Luyckx. "Daarom probeerde ik het verschil te maken in het zwemmen en fietsen. Dat is gelukt. Ik kom volgend jaar zeker terug. De sfeer en organisatie zijn hier fantastisch."
"Ik probeerde het verschil te maken in het zwemmen en fietsen. Dat is gelukt."