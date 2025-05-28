Bij de mannen kwam topfavoriet Tom Vander Hoogerstraeten na één kilometer zwemmen in de Brugse Reitjes als eerste uit het water. Zijn wedstrijd viel echter in duigen door een lekke band tijdens het fietsonderdeel van 45 kilometer.

Heemeryck haalt in

Sander Heemeryck begon als zesde aan de fietsproef, maar werkte snel zijn achterstand weg. Met een voorsprong van ongeveer een minuut begon hij aan de afsluitende loopproef van tien kilometer. Die gaf hij niet meer uit handen.

"Ik heb met heel veel vraagtekens aan de start gestaan", zegt Heemeryck, die eerder dit seizoen een handbreuk opliep. “Ik wist niet goed waar ik stond, op de fiets had ik nog wat schrik om te vallen. Maar volgende week de Iron Man in Frankfurt, daar hoop ik met dezelfde benen te staan.”