Hitte zorgt voor loodzware triatlon in Kortrijk: “Extra maatregelen genomen”
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De warme temperaturen van vandaag zorgden voor een loodzware editie van de triatlon in Kortrijk. Honderden deelnemers waagden zich er aan. Het Rode Kruis nam extra maatregelen tegen de hitte.
Ruim dertig graden en een verschroeiende zon, maar het deert de honderden lopers die deelnemen aan de triatlon in Kortrijk niet. Al blijkt het nadien toch een lastige editie geweest te zijn. "Gelukkig mochten we starten met zwemmen", zegt deelnemer Neste Lerouge. "Daardoor bleven we de eerste twintig minuten relatief koel", vervolgt hij.
Ook voor deelnemer Tom Vander Hoogstraete was het lastig: "De omstandigheden waren heel zwaar, maar je moet je daartegen wapenen."
"Gelukkig mochten we starten met zwemmen, daardoor bleven we de eerste twintig minuten relatief koel."
Maatregelen
Het Rode Kruis nam wel heel wat maatregelen. Er waren extra drinkstandjes en er was extra personeel aanwezig. "Aan elke post stonden er bijna twintig mensen met watersponzen", zegt Tom Vander Hoogstraete.