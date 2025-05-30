Ruim dertig graden en een verschroeiende zon, maar het deert de honderden lopers die deelnemen aan de triatlon in Kortrijk niet. Al blijkt het nadien toch een lastige editie geweest te zijn. "Gelukkig mochten we starten met zwemmen", zegt deelnemer Neste Lerouge. "Daardoor bleven we de eerste twintig minuten relatief koel", vervolgt hij.

Ook voor deelnemer Tom Vander Hoogstraete was het lastig: "De omstandigheden waren heel zwaar, maar je moet je daartegen wapenen."