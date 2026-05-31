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Avelgem

Zeld­zaam: twee Avel­gem­na­ren Jas­per Devos en Lot­te Van­de­ker­ck­ho­ve Bel­gisch kam­pi­oen kwarttriatlon

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Een Avelgemse hoogdag in Turnhout is het geworden. Met nationale titels op de kwarttriatlon voor Jasper Devos en Lotte Vandekerkchove. Je kan hier het verslag bekijken van onze collega's van RTV.

Bij de mannen zette Jasper Devos de toon. In het zwemmen - zonder wetsuit! - ging het al goed en na het fietsen maakte hij deel uit van de kopgroep. In het afsluitende loopnummer plaatste Devos de beslissende versnelling. Solo kwam hij over de streep. Na vier jaar proberen lukt het hem eindelijk op het BK.

Ook Lotte Vandekerckhove deed het erg knap en legde tijdens het loopnummer de basis voor haar zege. Dat zowel de mannelijke als vrouwelijke Belgische kampioen uit dezelfde gemeente komen, is bijzonder zeldzaam en mag als een unicum worden beschouwd binnen de Belgische triatlonsport.

Bart Coopman

bart.coopman@focus-wtv.be

Bart Coopman
Triatlon

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