Kyara Linskens was in de finale goed voor 17 punten en 6 rebounds en sloot zo een zeer goed EK in schoonheid af. "Misschien is het dankzij onze ervaring van twee jaar geleden dat we het gehaald hebben", zei de West-Vlaamse in de mixed zone. "Ik ben ongelooflijk trots op de ploeg. We hebben het verschil gemaakt toen we in de laatste minuten meer druk zetten op de verdediging. We hebben op dat moment echt alles gegeven en dat heeft zijn vruchten afgeworpen."