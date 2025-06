"Terugkomen terwijl je met 12 punten achterstaat, is ongelooflijk. Ik besef het nog niet helemaal. Elke titel is anders, maar wel uniek. Geen enkele titel kan als 'normaal' beschouwd worden. De laatste minuten waren mentaal erg zwaar. We waren er echt niet zeker van of we het zouden halen. Maar ik denk dat we het uit trots hebben gedaan. Omdat het een finale was en we niet hebben opgegeven. Een wedstrijd duurt 40 minuten en er kan van alles gebeuren. Dit laat zien dat je nooit moet opgeven, of het nu in de sport is of in het leven. Het is een prachtig voorbeeld, ik zal er altijd erg trots op zijn", besloot Meesseman.