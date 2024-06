Bij Fortuna Sittard, dat het voorbije seizoen als vierde eindigde in de Eredivisie, werd Wullaert topschutter met 26 doelpunten. Wullaert en Fortuna verloren ook de bekerfinale van Ajax (3-1).

Vorig seizoen eindigde Inter op de vijfde plaats in het kampioenschap. Tessa Wullaert is met 83 goals in 133 caps de topschutter aller tijden van de Red Flames.