Nnadi is een rechtsvoetige middenvelder die vooral in het defensieve compartiment tot zijn recht komt. De jonge Nigeriaan maakte op 18-jarige leeftijd zijn debuut bij het Bulgaarse Botev Plovdiv en kwam ondertussen ook al 5 keer in actie voor de nationale under-20 van Nigeria. Tochukwu wordt zo, na een half seizoen, opnieuw herenigd met Abdoulaye Traoré die ook bij de Bulgaren zijn ploegmaat was. De Nigeriaan tekent een contract tot 2028 bij Essevee.

“Nnadi heeft een uniek profiel dat we kunnen gebruiken binnen onze huidige kern”, vertelt Sportief Manager Tom Caluwé. “Hij is een sterke en explosieve middenvelder die techniek koppelt met een enorme werkethiek. Met zijn 20 jaar is Nnadi nog erg jong, maar we geloven dat hij mee kan bouwen aan de toekomst van Essevee.”