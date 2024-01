Net als de eerste winteraanwinst is ook de naam van Ortwin De Wolf geen onbekende voor de Belgische voetbalfan. De 26-jarige doelman die op zijn twintigste zijn debuut maakte bij Sporting Lokeren ruilde in 2019 de Oost-Vlaamse club in voor een avontuur bij KAS Eupen. Na twee seizoenen onder de lat bij de Panda’s trok De Wolf naar huidig landskampioen Royal Antwerp. Voor The Great Old speelde hij 12 wedstrijden waardoor hij zijn totaal op 75 wedstrijden op het hoogste niveau brengt. Ortwin De Wolf kiest nu voor Essevee en tekent een contract tot 2027 aan de Gaverbeek.