Is er dan toch weer een opening voor het nieuwe stadion van Club Brugge? De auditeur bij de raad van state adviseerde vandaag tijdens de pleidooien om de bezwaren van 11 buurtbewoners af te wijzen. Binnen de zestig dagen moet het arrest van de raad van state volgen.
Die 11 buurtbewoners hebben bij de raad voor vergunningen beroep aangetekend tegen de omgevingsvergunning van de Vlaamse overheid, maar de raad voor vergunningsbetwistingen wacht op advies van de raad van state over twee andere dossiers, tegen de nieuwe parkeerverordening, en tegen de aanleg van de wegen. Volgens de auditeur wegen de argumenten te licht, en zijn er tegenstrijdigheden. Er zijn ook 191 andere buurtbewoners die nu voor het eerst hun steun hebben uitgesproken voor het nieuwe stadion en bijhorende buurtpark.