10°C
Aanmelden
Sport
Brugge

Toch weer ope­ning voor nieuw sta­di­on Club Brugge?

Stadion brugge

Is er dan toch weer een opening voor het nieuwe stadion van Club Brugge? De auditeur bij de raad van state adviseerde vandaag tijdens de pleidooien om de bezwaren van 11 buurtbewoners af te wijzen. Binnen de zestig dagen moet het arrest van de raad van state volgen.

Die 11 buurtbewoners hebben bij de raad voor vergunningen beroep aangetekend tegen de omgevingsvergunning van de Vlaamse overheid, maar de raad voor vergunningsbetwistingen wacht op advies van de raad van state over twee andere dossiers, tegen de nieuwe parkeerverordening, en tegen de aanleg van de wegen. Volgens de auditeur wegen de argumenten te licht, en zijn er tegenstrijdigheden. Er zijn ook 191 andere buurtbewoners die nu voor het eerst hun steun hebben uitgesproken voor het nieuwe stadion en bijhorende buurtpark.

Voorstanders stadion Club Brugge
Sport

Opmerkelijk: ook voorstanders Club Brugge-stadion zetten juridische stappen: "Meer groen en beleving"
Jeroen Sap

jeroen.sap@focus-wtv.be

Jeroen Sap
Club Brugge

Meest gelezen

Supporters Iserbyt
Sport

Supportersclub van Eli Iserbyt neemt afscheid en wil zelf feest geven: "Tenminste, als hij dat zelf ook wil"
Van Belleghem
Nieuws

Ex-wereldkampioen roeien Wim Van Belleghem (62) overleden
Club uitgeschakeld
Sport

Club loopt een pijnlijk blauwtje in de kwartfinale van de Croky Cup

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Nordin Jackers

Nordin Jackers terug onder de lat bij Club Brugge na ribbreuk
Alan Minda

Cercle Brugge ziet Alan Minda verhuizen naar Atlético Mineiro
Nicky degrendele

Zonder De Vylder, met Degrendele: deze West-Vlamingen gaan naar EK baanwielrennen
Segaert Livyns

West-Vlaamse pionnen in het voorjaar: Livyns naar Astana, Segaert wil doorbreken bij Bahrain
Club uitgeschakeld

Club loopt een pijnlijk blauwtje in de kwartfinale van de Croky Cup
Steve Colpaert

Steve Colpaert (39) wordt assistent-coach bij Essevee
Aanmelden