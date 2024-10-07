Die 11 buurtbewoners hebben bij de raad voor vergunningen beroep aangetekend tegen de omgevingsvergunning van de Vlaamse overheid, maar de raad voor vergunningsbetwistingen wacht op advies van de raad van state over twee andere dossiers, tegen de nieuwe parkeerverordening, en tegen de aanleg van de wegen. Volgens de auditeur wegen de argumenten te licht, en zijn er tegenstrijdigheden. Er zijn ook 191 andere buurtbewoners die nu voor het eerst hun steun hebben uitgesproken voor het nieuwe stadion en bijhorende buurtpark.