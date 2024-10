Net voor de zomer gingen de plannen voor een nieuw stadion opnieuw de koelkast in. Een twintigtal buurtbewoners startte een beroepsprocedure bij de Raad van State én de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Maar nu trekt ook Pro Olympia naar de Raad van State.

"Een partij die extra in het geding tussenkomt en bijkomende argumenten heeft om het beroep te laten verwerpen, dat kan hopelijk een bijdrage leveren. En daarnaast is het volgens mijn cliënten ook belangrijk dat de Raad van State en de overheden zien dat vanuit de buurt er weliswaar een kleine minderheid is die zich verzet tegen het project maar dat er ook een tot op heden zwijgende meerderheid is die voorstander is van het project", zegt Gregory Verhelst, advocaat van het buurtinitiatief Pro Olympia.

"Persoonlijk ga ik niet naar het voetbal, ben nog nooit geweest", zegt buurtbewoner Marleen Demeulenaere. "Maar ik heb er wel al van genoten. Ik ga dagelijks of zeker drie keer per week door het park naar Sint-Andries. Dat is een levendige gemeente. Neem dat weg en wat zal het dan worden? Een dode hoek? Nu staan we op de kaart. Wat zal het dan zijn?"

Wanneer de buurtbewoners een uitspraak in de zaak mogen verwachten, is niet duidelijk. Volgens advocaat Gregory Verhelst kan dat nog een jaar duren.