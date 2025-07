De wedstrijd tegen Italië wordt volgens de meeste waarnemers cruciaal. Met nadien wereldkampioen Spanje als tegenstander is puntengewin tegen de Azzurre cruciaal. "Een eerste match is altijd zeer belangrijk", vond Wullaert. "We willen het best mogelijke resultaat neerzetten en een momentum creëren. Ik vind de groepsfase vergelijkbaar met in 2022 (toen met Frankrijk, Italië en IJsland, red.). Italië kennen we goed. Portugal en Spanje zijn we in de Nations League nog recent tegengekomen. We weten wat te verwachten."