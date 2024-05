Omdat Arthur Theate (enkel) door blessures wat twijfelachtig is, is de spoeling op de linksachter eerder dun. Daarom kwam Maxim De Cuyper, samen met Olivier Deman, in beeld, maar uiteindelijk krijgt de Bruggeling de voorkeur.

"We volgden De Cuyper al meer dan een jaar. We hadden nog nooit de kans om hem hier mee te nemen, door de grote concurrentie. Maar de situatie van Deman is wat veranderd en op dit moment is De Cuyper in een betere vorm", klinkt het bij Tedesco.

Voor De Cuyper is het de eerste selectie bij het A-elftal van de Rode Duivels.