Sup­por­ters van KV Kort­rijk maken er een ware feest­avond van

KV Kortrijk wist hun jubileummatch te winnen tegen Olympic Charleroi met 3-1. Het was nog extra brandstof voor de supporters om er een echte feestavond van te maken.

Het feest begon al vroeg voor de match met een optocht van de Broeltorens naar het stadion.

In het stadion ging het feestje gewoon door met de KVK-legendes zoals Hein Vanhaezebrouck en Joseph Allijns. Vanhaezebrouck was onder de indruk: "Ik heb al heel wat meegemaakt met Kortrijk en Gent, maar dit, met een tifo over drie tribunes, heb ik nog nooit gezien." Ook speler Brecht Dejaegere keek zijn ogen uit: "Op zo'n moment waan je je niet in tweede klasse."

