De Zedelgemnaar begon zijn carrière in Kortrijk en wil nu, na passages in het buitenland, die ervaring inzetten bij KVK. Niet als een vedette, maar als een nuchtere West-Vlaming bij wie het goed voelt om weer thuis te zijn. Brecht Dejaegere, KV Kortrijk: “Ik ben geen vedette, nog nooit geweest. Ik zou ook niet mogen van mijn vader en mijn moeder. Ik ben altijd een jongen geweest die met zijn voeten op de grond staat. En leading by example. Om het in het Engels te zeggen. Het goede voorbeeld tonen, op en naast het veld.”