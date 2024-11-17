De ‘6 Uren van Kortrijk’ is een vaste waarde op de sportkalender, maar de organisatie laat ook dit jaar niets aan het toeval over.



Vanaf zaterdagmorgen om 4.30 uur worden in het centrum van Kortrijk verschillende straten en pleinen verkeersvrij gemaakt als servicezone voor de rallyteams. Wie zijn wagen daar toch laat staan, riskeert een takeling. Vooral de Edmond Depraeterestraat en Peter Benoitstraat moeten volledig vrij blijven. “We vragen met aandrang aan bewoners om de parkeerverbodsborden goed te respecteren,” zegt PZ Vlas. “Vorig jaar moesten we nog heel wat wagens laten wegslepen.”