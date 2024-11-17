Dit weekend, op zaterdag 15 en zondag 16 november, vindt in en rond Kortrijk de jaarlijkse rally ‘6 Uren van Kortrijk’ plaats. De stad, politie en hulpdiensten nemen opnieuw strikte veiligheidsmaatregelen om het evenement veilig en ordelijk te laten verlopen.
De ‘6 Uren van Kortrijk’ is een vaste waarde op de sportkalender, maar de organisatie laat ook dit jaar niets aan het toeval over.
Vanaf zaterdagmorgen om 4.30 uur worden in het centrum van Kortrijk verschillende straten en pleinen verkeersvrij gemaakt als servicezone voor de rallyteams. Wie zijn wagen daar toch laat staan, riskeert een takeling. Vooral de Edmond Depraeterestraat en Peter Benoitstraat moeten volledig vrij blijven. “We vragen met aandrang aan bewoners om de parkeerverbodsborden goed te respecteren,” zegt PZ Vlas. “Vorig jaar moesten we nog heel wat wagens laten wegslepen.”
Strenge snelheidscontroles
Ook buiten het parcours gelden de gewone verkeersregels. De politie voert het hele weekend door snelheidscontroles uit, zowel op de verbindingswegen als in het centrum.
“Flitscontroles maken intussen deel uit van het rallyweekend,” zegt de politie. “De meeste mensen houden zich aan de regels, maar er blijft een kleine groep hardrijders. Die willen we duidelijk waarschuwen.”
Toezicht op publiek en parkeren
Langs het parcours wordt strikt gecontroleerd of toeschouwers zich in de toegelaten publiekszones bevinden. Tijdens de proef in Aalbeke geldt een absoluut verbod voor publiek in de buurt van de spoorweg. Ook foutparkeerders worden aangepakt: wie zijn auto op het voetpad of fietspad zet, riskeert een boete. Stewards en politieteams zorgen samen voor een vlotte en veilige doorstroming.
In het commissariaat van PZ Vlas wordt een gezamenlijke commandopost ingericht, bemand door Autostal Groeninghe, het Rode Kruis, het RED-team, hulpverleningszone Fluvia en de politie. Van daaruit wordt het hele rallyweekend gecoördineerd.
Samenwerking over politiezones heen
Tijdens het evenement worden tientallen politiemensen ingezet, in samenwerking tussen PZ Vlas, PZ Mira en PZ Moeskroen. Ook de politiedrone volgt het rallyverloop vanuit de lucht.
Praktisch:
Bezoekers wordt gevraagd rekening te houden met verkeershinder in en rond het stadscentrum en met de tijdelijke afsluiting van enkele straten. Actuele verkeersinformatie en updates over het rallyweekend zijn te vinden op de website en sociale mediakanalen van Stad Kortrijk en de organisatie van de ‘6 Uren van Kortrijk’.