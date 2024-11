Op zondag stonden 13 klassementsproeven op het programma. Reynvoet bleef zijn voorsprong verdedigen, terwijl Syx en Verschueren stevig in de aanval gingen. Melissa Debackere, rijdend in een Skoda Fabia R5, schoof op naar de vierde plaats en bleef tijdens de eerste 10 proeven dicht in de buurt van de top drie.

Met nog vier proeven te gaan bleef het een strijd op seconden tussen Reynvoet, Syx, en Verschueren. Uiteindelijk wist Reynvoet zijn voorsprong te behouden en pakte hij zijn tweede overwinning in Kortrijk. Syx eindigde op acht seconden als tweede, terwijl Verschueren genoegen moest nemen met de derde plaats. Debackere viel net naast het podium en eindigde als vierde.

Bij de Historics ging de overwinning naar Paul Lietaer, die opnieuw bewees dat hij tot de toppers in deze klasse behoort.