"Ik ben erg tevreden om voor Cercle Brugge te tekenen", vertelt Ngoura in een eerste reactie. "Ik ben blij om de Belgische competitie te leren kennen en om bij Cercle nieuwe doelstellingen te gaan realiseren. Cercle heeft me een mooi project voorgesteld dat me enorm veel zin geeft om mijn schouders onder te zetten en mezelf als aanvaller verder te ontwikkelen. Ik hoop om het vertrouwen dat Cercle in mij stelt snel te kunnen teruggeven op het veld. Ik wil me nu vooral inwerken en zo snel mogelijk fit worden om het team op het veld maximaal te kunnen helpen."

Cercle kan de versterking goed gebruiken. Ondanks een mooi parcours in Europa staat de Vereniging in de Jupiler Pro League pas op de op drie na laatste plaats en zal het nog bikkelen worden om het behoud. In twintig competitiewedstrijden kon Cercle dit seizoen nog maar 21 keer scoren.