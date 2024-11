Denkey miste de wedstrijd tegen Anderlecht omdat hij in Amerika was om te onderhandelen, samen met afscheidnemend CEO Alexander Vantyghem. Nu is er dus een akkoord tussen Cercle en Cincinatti voor een som van ruim 16 miljoen euro. Denkey zal wel nog voor Cercle uitkomen, vermoedelijk tot aan de winterstop. Woensdag is de Togolees terug in Brugge, nadat hij deze week scoorde in de Africa Cup-kwalificaties.