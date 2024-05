De aanvaller van Cercle is de eerste Togolese speler die de Ebbenhouten Schoen wint. "Ik ben ernorm trots. Ik draag deze trofee ook op aan Togo. De nationale ploeg heeft me geholpen om me te ontwikkelen. Het zou heel bijzonder zijn moest ik kunnen eindigen als topscoorder, bovenop deze trofee."

Denkey, die de trofee opdroeg aan zijn onlangs overleden moeder, keek ook naar de toekomst. "Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar om eerlijk te zijn, het gaat moeilijk worden om bij Cercle te blijven. Ik weet dat de sportief directeur er al over heeft gesproken, maar dat is mijn taak niet. Ik blijf geconcentreerd op het veld, zelfs al is dat niet gemakkelijk met al dat lawaai om me heen.