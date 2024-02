Club Brugge van zijn kant kan zich puntenverlies niet veroorloven. Dat beseft ook coach Ronny Deila. "Als wij winnen, zijn wij bijna zeker van de top zes. Als je aan de top wil staan, is iedere wedstrijd cruciaal, en moet je altijd winnen. In die zin is deze wedstrijd er één van vele, maar het is ook een derby, en die willen we absoluut winnen."

Het is de 156ste keer dat Club en Cercle elkaar in de ogen kijken, sinds de eerste in het seizoen 1900-1901.