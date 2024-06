Voor dit icoon is het afgelopen. Net na zijn 38ste verjaardag zegt Sam Van Rossom het basket vaarwel, voorlopig toch. "Die poort is niet toe, die poort staat ook niet open. Momenteel neem ik het zoals het komt. Ik ga wel dingen blijven doen die gelinkt zijn aan basket. Om nu te zeggen dat ik meteen weer dagdagelijks in het basket ga springen, is te vroeg."

De queeste naar nummer 14 begint op 14 september, met een thuismatch tegen Charleroi.