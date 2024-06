Oostende opende de finale vorige week met een zege (93-89) in de COREtec Dôme, maar Antwerp hing de bordjes nadien met een overwinning (87-66) in de Lotto Arena op gelijke hoogte. Vrijdag kwamen de West-Vlamingen weer op voorsprong na een nieuwe zege (82-69) in de COREtec Dôme. Het team dat als eerste drie overwinningen haalde, pakte de titel. Tot een allesbeslissend vijfde finaleduel komt het dus niet.