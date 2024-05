Antwerp Giants en Oostende hielden elkaar voor de rust nagenoeg perfect in balans. Slechts twee punten scheidden de twee teams na de eerste twee speelhelften (35-37). De voorsprong was voor Oostende, maar de kustploeg gooide zijn bonus in het derde kwart helemaal te grabbel. De Giants waren baas over de wedstrijd en bogen hun achterstand om in een ruime voorsprong (71-49). Oostende spartelde nog even tegen in het laatste slot, maar de nederlaag viel voor de regerende Belgische kampioen niet meer af te wenden.