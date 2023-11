Afgelopen zomer ging het Belgisch kampioenschap atletiek nog door op de site van Sport Vlaanderen, en dat was meteen ook het laatste, grote evenement op de oude piste. De infrastructuur is erg verouderd en niet meer aantrekkelijk dus pakt de stad het eindelijk aan. “Er komt een nieuwe looppiste, maar ook een nieuw voetbalveld, hink-stap-springen, verspringen, kogelstoten… Alles maar dan ook alles wordt vernieuwd”, vertelt schepen van Sport, Franky Demon. Om alles hedendaags te maken, tast Brugge diep in de buidel.