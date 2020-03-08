Van bij de start probeerden diverse renners een aanval op te zetten. Nog voor de aanvang van de derde kasseizone, na 51 kilometer koers, trokken Jonas Rickaert en Bogdan Zabelinskiy in de aanval. Het peloton liet evenwel niet begaan.

Rickaert verdween op zestig kilometer van de eindmeet na een zware val uit koers. Wat verderop versnelden Ferre Geeraerts, Milan Van Den Haute, Samuel Leroux, Mattia Sambinello, Jan Maas, Ezra Caudell, Nickolas Zukowsky, David Dekker en Max Kroonen. Kamil Malecki, Wessel Mouris en Martijn Rasenberg sloten aan, maar het peloton volgde op slechts vijftien seconden en niet veel later smolt alles opnieuw samen.

Dat was voor Sente Sentjens en Kamil Malecki het sein om het te proberen. Met nog 18 kilometer voor de boeg dikte de kopgroep aan met Simon Dehairs, Stan Van Tricht, Dries De Bondt, Pascal Ackermann en Zak Erzen. Net onder de rode vod probeerde Sentjens een sprint met deze groep te ontlopen. Ackermann knalde het gat dicht. Daarna werd er even getwijfeld, wat Dehairs de zege kostte. Alleen Groenenwegen ging alle vluchters nog voorbij, wat hem een derde seizoenszege, de tweede op drie dagen tijd, opleverde.