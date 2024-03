Met nog 37 kilometer voor de boeg sloegen opnieuw een pak renners tegen de vlakte. Onder de voornaamste slachtoffers onder meer Baptiste Planckaert en Emils Liepins. Bij de passage op de kasseien van de Lookhuisstraat in Ichtegem, met nog 30 kilometer voor de boeg, had Hartthijs de Vries nog een voorsprong van een halve minuut op een versplinterd peloton waaruit Arne Marit loste. Op 21 kilometer van de finish werd Hartthijs de vries opgeraapt door een eerste gedeelte van het peloton dat 33 man sterk was.

De laatste beklimming van de Gitsberg zorgde voor geen verdere afscheiding zodat een ruime kopgroep mocht sprinten voor de zege. In die sprint sloegen nog twee renners tegen de vlakte en slaagde Jarne Van de Paar erin om Timothy Dupont van zich af te houden. Hij volgt hiermee Gerben Thijssen op als eindlaureaat.