Spannende topper in Eerste Provinciale eindigt op 3 – 3 tussen Zwevegem en Wielsbeke
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In Ardooie beleefden leider Zwevegem en achtervolger Wielsbeke een spectaculaire wedstrijd die eindigde op 3-3.
Wielsbeke kwam vroeg op voorsprong via Vandenabeele, maar Zwevegem reageerde snel en kreeg via kapitein Defraeye een grote kans op de gelijkmaker.
In de tweede helft profiteerde Wielsbeke van het numerieke overwicht na twee gele kaarten voor Deceuninck en liep uit naar 0-2. Toch gaf de thuisploeg niet op: met twee treffers van Smet kwam Zwevegem terug tot 2-2, waarna een snelle counter van Wielsbeke hen opnieuw op voorsprong bracht. Uiteindelijk zorgde Garrevoet in de 89e minuut voor de verdiende 3-3 gelijkmaker, tot groot enthousiasme van het publiek.
Met dit punt behoudt Zwevegem de leiding in Eerste Provinciale, terwijl Wielsbeke op negen punten volgt met een wedstrijd minder.