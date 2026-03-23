In de tweede helft profiteerde Wielsbeke van het numerieke overwicht na twee gele kaarten voor Deceuninck en liep uit naar 0-2. Toch gaf de thuisploeg niet op: met twee treffers van Smet kwam Zwevegem terug tot 2-2, waarna een snelle counter van Wielsbeke hen opnieuw op voorsprong bracht. Uiteindelijk zorgde Garrevoet in de 89e minuut voor de verdiende 3-3 gelijkmaker, tot groot enthousiasme van het publiek.

