VAK 123 roept op om enkel in tribunes Oost en West plaats te nemen tijdens de bekerwedstrijd tegen Sint-Truiden. Zo willen zij protesteren tegen het ontslag van Miron Muslic. Maar andere supporters vinden dat je zo de ploeg in de steek laat, en je pijlen op de verkeerde personen richt. Zij willen een actie tegen het bestuur. Bovendien is de Oosttribune sowieso gesloten.