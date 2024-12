En Roland is duidelijk niet de enige die er zo over denkt. De Oostenrijker is het slachtoffer van de omstandigheden vinden ze hier. De kern was afgeroomd na het voorbije wonderseizoen, en wordt ook geteisterd door geblesseerden. Het bestuur heeft de boter gegeten bij de supporters. “Zeker, ik zal hem bij naam noemen, Vromant. Ik denk dat Vromant hier al veel kwaad heeft gedaan. Zijn transfers ook. Hij gaat nu de pluim op zijn hoed steken voor die 16 miljoen met Denkey. Maar hij had de mannen die zijn weggegaan, zoals Lemarechal en Lopez, moeten vervangen door mannen met ervaring. Je ziet dat het middenveld niet goed draait voor de moment.”